Дело было в ванной: Туктамышева в одной футболке показала красивые ноги

Звезда льда Елизавета Туктамышева продолжает свой отпуск на Мальдивах, куда улетела с подругой практически сразу же после ереванских сборов по окончании сезона. С острова фигуристка регулярно делится кадрами своего отдыха, а также не забывает показывать себя в атмосфере беззаботности и красоты.

На новом фото Туктамышева позировала сама себе для селфи – она запечатлела в ванной комнате свое отражение в зеркале во весь рост. Перед объективом фигуристка предстала в одной футболке, короткая длина которой подчеркнула ее красивые ноги.

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