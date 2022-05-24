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Дело было в ванной: Туктамышева в одной футболке показала красивые ноги

Фигуристка отдыхает на мальдивском острове.

Дело было в ванной: Туктамышева в одной футболке показала красивые ноги
Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

Звезда льда Елизавета Туктамышева продолжает свой отпуск на Мальдивах, куда улетела с подругой практически сразу же после ереванских сборов по окончании сезона. С острова фигуристка регулярно делится кадрами своего отдыха, а также не забывает показывать себя в атмосфере беззаботности и красоты.

На новом фото Туктамышева позировала сама себе для селфи – она запечатлела в ванной комнате свое отражение в зеркале во весь рост. Перед объективом фигуристка предстала в одной футболке, короткая длина которой подчеркнула ее красивые ноги.

Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети

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