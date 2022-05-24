На Лазурном Берегу: Наталья Водянова блистала в Каннах в серебристом платье с откровенным декольте до талии

Супермодель прилетела на кинофестиваль и приняла участие в его мероприятиях.

Наталья Водянова украсила своим присутствием гала-ужин от ювелирного дома Chopard на Лазурном Берегу. Русская супермодель прилетела на Каннский кинофестиваль, проходящий в эти дни во Франции, по персональному приглашению главы Дома Каролины Шойфеле, устроившей вечеринку, сообщает «Комсомольская правда».

Водянова предстала на красной дорожке в серо-голубом платье с декольте до пояса. От белья звезда отказалась в угоду красоте и утонченности наряда, подчеркнувшего ее прелести.

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Напомним, Водянова живет во Франции с миллионером Антуаном Арно. Она воспитывает от него двоих сыновей, а также является матерью троих детей от предыдущих отношений с Джастином Портманом.

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