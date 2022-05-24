Звезда в лифте: Юлия Михалкова в топе с прозрачными вставками показала красивую фигуру

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова уже давно не является участницей шоу «Уральские пельмени», но именно с ним продолжает ассоциироваться у многих поклонников. Звезда не пропадает из поля зрения фанатов, регулярно балуя их кадрами из своей жизни.

На этот раз красавица Юлия запостила в Сети свое селфи из лифта – в ее доме зеркальный лифт с золотым оформлением, и снимков оттуда у нее накопилась целая коллекция. На сей раз Михалкова предстала в черном топе с прозрачными рукавами, ромбовидная черная вставка которого пикантно подчеркнула точеную фигурку звезды.

Напомним, Юлия Михалкова была звездой КВН, а затем – актрисой «Уральских пельменей» в телешоу. Успешный проект она покинула в 2019 году, чтобы начать сольную карьеру.

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