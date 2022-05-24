«Детей ее взять что ли?»: Шнуров высказался о проблемах в семье своей экс-возлюбленной Акиньшиной

Сергей Шнуров высказался о семейной ситуации своей бывшей возлюбленной, актрисы Оксаны Акиньшиной, у которой экс-муж Арчил Геловани якобы забрал детей. Ранее ходили слухи, что общих сына и дочку продюсер увез из страны, сейчас наследники живут в Тбилиси, и звездная мать вынуждена каждый раз летать в Грузию, чтобы увидеться с ними.

На своей пресс-конференции Шнуров отреагировал на эту новость и высказался о ней довольно резко.

«Я о таком не слышал… Детей ее взять что ли? Но какое отношение к ее детям и ее мужу имею я? С какого фига я должен помогать. У вас странное представление о жизни», — произнес артист.

Со Шнуровым Акиньшина встречалась в течение пяти лет в начале 2000-х, когда была несовершеннолетней и еще училась в школе. Разрыв с музыкантом она пережила тяжело.

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