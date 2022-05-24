«Маленького размера было»: Виктория Боня высказалась о разводе Ксении Бородиной

Виктория Боня стала ведущей Интернет-проекта «Злые языки» на Rutube. Вместе с другими участниками она обсудила последние светские сплетни, а также новости шоу-бизнеса, которые вызвали переполох в Сети.

Одна из новостей касалась Ксении Бородиной, ведущей «Дома-2». Якобы, бывший муж Курбан Омаров поднял на нее руку. На что Вика Боня высказалась:

«Если б Ксению избили, Ксения бы все показала на всеуслышание и всеувидение. Она до этого показала, рассказывала, что у него плохо стояло или маленького размера было».

Относительно происходящей спустя полгода после развода у Бородиной с бывшим перепалки Боня категорична. «Для меня это большой позор, когда люди выносят после того, как расстаются, свои отношения на публику. Мне кажется, это а) необразованные люди, в) невоспитанные люди и с) это обиженные люди, которые на эмоциях это делают. Особенно когда есть дети», — отрезала звезда.

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