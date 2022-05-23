«Можете меня в мусор выбросить!»: сбежавшая из России Дапкунайте язвительно ответила журналистам

Ингеборга Дапкунайте с начала известных событий поспешила в Бельгию, куда уже давно перевезла свою семью.

Она призналась в YouTube-шоу «Радио Долин», что всегда чувствовала себя в России гостьей. Однако ей очень жаль людей, которых она оставила в России и тот пласт жизни, который актриса покинула.

«Моя мерка не национальная, моя мерка — мерка таланта», — заявила Ингеборга Дапкунайте.

Артистка не скрыла, что не очень чувствует свои корни, когда журналисты спросили ее о планах на свои похороны. «Мне все равно, где меня похоронят. Я еще слишком молода и не созрела думать, что меня надо похоронить там, где покоятся мои предки. Можете меня в мусор выбросить, какая разница!» — сказала знаменитость.

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