Советовала Хромченко: Жасмин вышла в свет в платье с актуальным принтом, которое стопроцентно нравится мужчинам

Эвелина Хромченко уверена, что оно впечатлит и более старшее поколение.

Ведущая Первого канала Эвелина Хромченко замечала, что горох чудесным образом влияет на мужчин. Сильная половина человечества по какой-то причине воспринимает этот принт как роскошный.

Кроме того, одежда в горох может оказать приятное воздействие и на родителей избранника.

«Если вам необходимо произвести хорошее впечатление на знакомого противоположного пола или тем более на его родителей, платье в горох хорошей длины — это будет правильным решением. Всем женщина, наряженная в горошек, кажется милой, позитивной и безопасной с матримониальной точки зрения», — поведала Эвелина Хромченко.

Певица Жасмин после советов Хромченко появилась на выставке ретроавтомобилей как раз в гороховом платье, дополнительно подчеркнув талию кроем на запах. Определенную долю лоска звезда добавила при помощи белой косынки и солнцезащитных очков.

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