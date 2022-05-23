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Бородина из «Дома-2» нацепила на свою машину «президентские номера»

Так называемая звезда попала в очередной скандал.

Бородина из «Дома-2» нацепила на свою машину «президентские номера»
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Фото: соцсети

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина уж не знает, как ей еще выкрикнуть о своем богатстве. Как замечают некоторые поклонники, у звезды — явные комплексы о материальном достатке. Ведь она только и делает, что говорит о деньгах и унижает людей, ездящих на метро.

В понедельник стало известно, что так называемой знаменитостью заинтересовались правоохранительные органы. А все из-за того, что Бородина прицепила на номер своего Mercedes авторамку, указывающую, что машина принадлежит сотруднику Управделами Президента РФ.

Конечно, Ксения никакого отношения не имеет к этому государственному органу, только в мечтах. Поэтому телеведущей может грозить за это штраф или лишение водительских прав до трех месяцев, пишет kp.ru.

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