«Поэтому рождаются Богомоловы!»: Певцов выступил за возрождение цензуры

Дмитрий Певцов на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» выступил за возрождение цензуры в России в области искусства. Иначе, уверен актер, отечественной культуре придет конец.

«Цензуру надо возвращать давно. Давно! Я считаю, что государство должно контролировать то, на что тратятся бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков. Если государство дало деньги и плюнуло, это опасно для самого же государства. Поэтому рождаются Богомоловы, Серебренниковы и так далее и тому подобное», — высказался артист.

По мнению Певцова, пора вспомнить про худсоветы наподобие тех, что принимали спектакли в советское время. И только после просмотра экспертной комиссией готового культурного продукта выводить продукт на рынок для всеобщего пользования.

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