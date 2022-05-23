Два снимка – один человек: как выглядит Пелагея у себя в соцсетях и на фото друзей

Накануне певица Пелагея отметилась на празднике в честь 40-летия Натальи Подольской.

Наталья Подольская не стала верить приметам и отметила свой 40-й день рождения пышно и с размахом, не скрывая от публики деталей праздника.

Судя по снимкам, размещенным в социальных сетях, гости должны были прийти на торжество согласно дресс-коду в белом. Певица Пелагея явилась на вечеринку в роскошном белом платье-бандо, напоминающим платье невесты.

Фолловеры были очарованы кадрами, которые она разместила в личном блоге, удивившись, как она сильно похорошела.

А чуть позже фото с певицей Пелагеей разместил фанатскиий Telegram Леонида Агутина. И на них артистка выглядела несколько иначе.

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