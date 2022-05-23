«Очаровательный вечер»: Нюша без макияжа предстала с мужем и подросшей дочкой в пустыне

Певица показала, как проводит время в Дубае. Она решила сменить обстановку.

Нюша является популярной исполнительницей. Она уже много лет выступает на сцене и радует поклонников. Примечательно, что артистка уже год находится в декретном отпуске.

Она растит с мужем Игорем Сивовым дочку Серафиму-Симбу, а в конце 2021 года на свет появился их сын. Пока лицо и даже имя крохи пара скрывает. Но супруги пообещали, что скоро познакомят публику с малышом.

Уже почти три месяца Нюша живет в Дубае с мужем и детьми. Рядом с ней находится и мама, которая помогает справляться с внуками. Певица готовится к возращению на сцену, но также часто веселится с друзьями, катается на яхте и устраивает прогулки с наследниками. Накануне артистка провела вечер с семьей в пустыне.

Она поделилась трогательными кадрами. Вся семья была в белых нарядах. Нюша даже отказалась от макияжа. Еще в машине она завела разговор с Симбой.

«Что мы там будем делать, знаешь?» — спросила звезда. «Нет», — заверила кроха. «Будем там ужинать. А в прошлый раз ты каталась на барханах. Понравилось?» — отметила певица. «Да, но я немножко боялась», — призналась она. «Очаровательный вечер», — позже заявила Нюша.

На этот раз Симба осталась в восторге. Она даже извалялась в песке. А потом артистка наблюдала, как малышка прыгает и делает выпады ногами и руками. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дочка певицы подросла. Другие восхитились тем, как выглядит сама звезда.

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