«Пытаюсь собрать силы в кулак»: Клава Кока вновь оказалась в больнице

Это произошло второй раз за последние два дня.

Клава Кока накануне показала публике в личном блоге, что находится в больнице. После такой интриги звезда не стала все-таки раскрывать подробности своего самочувствия, лишь объяснив, что под капельницей ей становится лучше.

И вот новый день, и новые кадры из больницы в Telegram Клавы Коки.

«Лежу на капельнице, но читаю ваши сообщения, смотрю отметки и настроение улучшается. Сегодня 23 мая — Семейный праздник! Я вас очень люблю, сорри, не могу всем ответить и лайки поставить, но я все вижу! Сейчас пытаюсь собрать силы в кулак, ведь завтра снимаем нереальный клип для вас на новый трек! Надеюсь, буду бодрячком, с вашей поддержкой, по-другому никак! Люблю», — загадочно подписала она фото.

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