«Оля, срочно на диету!»: Бузова показала «гусеничные» складки на животе в неудачном наряде

Певица Ольга Бузова недавно все-таки решила научиться нотной грамоте и игре на пианино. Звезда рассказала, что когда-то в детстве занималась в музыкальной школе, но сейчас все забыла. Поэтому в настоящий момент она берет уроки у репетитора.
В своем телеграм-канале Бузова показала первые попытки самостоятельно музицировать. Знаменитость примерила леопардовый комбинезон на модной молнии с вырезами в области талии, чем привлекла внимание публики.
Увы, народ сразу заметил складочки на животе Ольги Бузовой, которые появились у нее еще несколько месяцев назад и никак не могут уйти.
«Оля, срочно на диету!», «Наряд неудачный, толще выглядишь», «Бузова прям сильно поправилась», — отметились комментаторы.
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