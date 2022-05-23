«Один из самых свежих трендов сезона»: Жасмин блеснула фигурой в гороховом платье на запах

Певица Жасмин предстала на II Ежегодном ралли старинных классических автомобилей в Москве в ретроплатье, которое стало хитом нового сезона. Ее образ прокомментировал специально для Teleprogramma.pro модельер Наз Маер.

«Ретрообраз, но полностью в современном прочтении, поэтому и не смотрится старомодно. От ретро здесь сочетание косынки и очков, так носили в 60-х все видные красотки — от Одри Хепберн до Мэрилин Монро. И гороховый принт. Все остальное — из современности или из классики.

Поговорим о платье. Как я уже сказал, оно нам кажется ретро за счет принта. Сам же фасон платья-халата на запах — один из самых свежих трендов сезона. Сумка — классика, как и жемчужное ожерелье на шее. Эти элементы делают образ изысканным, дорогим. Даже если мы не узнаем Жасмин, мы все равно поймем, что перед нами звезда или дама из высшего света. Образ нам буквально кричит о роскоши.

Еще одним ярким трендом, оттенившем классику и ретро, стали очки. Обратите внимание на форму. Большой выбор подобных вариантов нам продемонстрировали Gucci, Port Tanger. Я думаю, что и в массовом сегменте можно найти достойные модели. Если позволяет форма лица, прикупите себе парочку в оправах разных цветов. Не прогадаете», — в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro высказался Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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