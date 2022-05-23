В Black Star пришли три новых артиста

2022 год ознаменовался для лейбла Black Star двойной потерей. Вначале его покинул артист Мот, который отправился в свободное плавание после окончания контракта.

А затем ушел и украинский певец Миша Марвин. Почему это произошло не поясняется, однако Михаил Решетняк (настоящее имя музыканта) обиделся на лейбл за то, что его сценический псевдоним остается в Black Star. Видимо, расставание было все-таки негладким.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает. На смену двум убывшим певцам пришли сразу три новых молодых музыканта. Как пишет Super.ru контракты с «Черной звездой» подписали бывший участник шоу «Голос» Кирилл Скрипник, казахский исполнитель Baur Carbon и тру-рэпер Derouse.

До этого момента на лейбл трудилось семь артистов: Клава Кока, Натан, Анет Сай, Боронина, Назима, Егор Шип и Slame.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.