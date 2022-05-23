«Миечка, пиратка!»: Муцениеце в кремовом тренче привела сына и дочку Прилучного на праздник

Агата Муцениеце является одной из самых известных молодых актрис. Она снималась в «Закрытой школе» и отметилась в картинах «Тобол», «Честный развод». За последние два года артистка активно снимается в новых проектах.

Она также стала ведущей шоу «Голос. Дети». Теперь Агата сама воспитывает детей: Мию и Тимофея. С бывшим мужем Павлом Прилучным она осталась в дружеских отношениях.

Примечательно, что Муцениеце недавно оставила наследников экс-супругу, когда уезжала в командировку. А на днях уже сам Прилучный улетел в отпуск с новой возлюбленной. Ходят слухи, он даже тайно сыграл свадьбу с Зепюр Брутян.

И теперь Агата выходит в свет, видится с друзьями, а накануне она отвела детей на праздник к друзьям. Актриса поделилась кадрами на которых расцеловывает малышей.

Мия была облачена в белое платье и меховую жилетку. Она стояла с другими гостями на лужайке. Артистка восхитилась своими детьми.

«Миечка, пиратка! Пиратка тебе не холодно? Пупсик!» — спросила звезда.

Потом Агата отправилась гулять, пока наследники веселились и участвовали в конкурсах. Она восхитилась природой и цветущими деревьями. Вечеринка завершилась застольем. Поклонники отметили, что она прекрасная мама. «Ну что за чудесные дети!», «Какая вы чудесная мама! Выходной с детьми», «Они растут счастливыми», — прокомментировали кадры подписчики.

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