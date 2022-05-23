«Модная и современная!»: Бородина в белоснежной косухе и лоферах отметилась за рулем

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет ведет шоу «Дом-2» и является единственной, кто занимает место ведущей в этом проекте с момента его основания.

Ксения не скрывает, что завоевала любовь публики и смогла разбогатеть. Она не скрывает, что может позволить себе люксовые наряды, а также отдых на роскошных курортах. В этом году звезда уже отметилась в обновках.

Бородина не так давно отметилась в метро в трикотажном платье и косухе цвета карамели. Она поддержала несколько трендов. Телеведущая прокатилась на метро. Но теперь она снова ездит на своем белом «гелике».

Звезда решила облачиться в джинсы и косуху белого цвета. Лук дополнили бархатные лоферы оливкового цвета. Ксения покрасовалась за рулем. Она не скрывает, что любит светлые куртки.

«Как же классно, когда на загорелое тело надеваешь светлые вещи! Я прям обожаю! А так как многие бренды ушли, решила поискать, кто из наших шьет классные куртки. Есть огромное количество бутиков. Но мне нужна была белая классная куртка, чтобы она была модная и современная!» — сказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что лук смотрится стильно. «Под цвет машины», «Классный выбор», «Косуха отличная! Она уже какая по счету?», «Ксения, у вас уже этих курток на все случаи жизни», «Плечи увеличивает, а так очень даже стильно», — стали писать пользователи Сети.

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