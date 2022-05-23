«Когда-то и CoViD-19 казался фигней»: Рудковская отреагировала на карантин по оспе обезьян в Бельгии

Яна Рудковская не скрыла, что сильно переживает по поводу новой болезни.

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале не смогла скрыть эмоций, которые охватили ее после известия о карантине по обезьяньей оспе в Бельгии.

Эта страна первой в мире решила изолировать на 21 день заболевших новой заразой. Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко усмотрела в этом недобрый знак, вспомнив недавние события с пандемией.

«А ведь когда -то и CoViD-19 нам казался полной фигней, но его мы с трудом пережили. И что? Теперь к этому тоже готовиться?! Сколько еще испытаний нам и нашим детям надо будет пройти? Чем дальше, тем страшнее…» — написала Яна Рудковская.

Как пишет «КП», Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире зафиксировано 92 подтвержденных и 28 предполагаемых случаев заражения людей оспой обезьян.

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