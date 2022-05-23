«Отпусти мальчика к ровеснице»: 38-летняя Ермакова рассказала, что говорят ей про юного жениха

38-летняя Надежда Ермакова и ее 23-летний жених Даниэль Чистов недавно вернулись из отпуска в Турции. После этого они объявили об уходе с проекта «Дом-2», решив строить отношения, как обычные люди.

Отметим, что на курорт пара полетела после объявления об отмене предстоящей свадьбы. Даниэль устроил своей невесте сцену ревности, увидев ее кокетство с другим мужчиной. Сейчас Надя Ермакова не скрывает, что к ее паре далеко не все относятся доброжелательно, а ее директ просто разрывается от сообщений хейтеров.

«Уйди от него или отпусти мальчика к ровеснице — это я читаю ежедневно от хейтеров. Понимаю, в головах людей не укладывается, как можно строить отношения с такой огромной разницей в возрасте. Мол, бросит и уйдет к малолетке, через 5 лет у меня уже климакс наступит, а через 10 жизнь закончится и самое время бронировать место на кладбище», — написала в своем телеграме Ермакова.

Она сказала, что будет жить так, как ей хочется в данный момент и поблагодарила людей, которые рады за нее и принимают ее позицию.

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