Крупные, квадратные, плоские: Валерия появилась на публике в солнцезащитных очках – хите сезона

Этим летом в моду вошли футуристичные и впечатляющие модели.

Певица Валерия поддержала тренд на крупные солнцезащитные очки большого размера с квадратными плоскими стеклами без оправы.

Звезда выбрала модель с синими стеклами под кардиган. Она сделала легкую волнистую укладку и освежила лук белым топом.

В своем телеграме звезда разместила ролик в этом образе, радуясь хорошей московской погоде за окном. «Просто шепчет!» — восхитилась Валерия.

Отметим, что о моде на очки ранее рассказывала Teleprogramma.pro имидж-стратег Словена Соколова. Она заметила, что дизайнеры в этом году сделали акцент на 60-е и футуристичный стиль. Актуальны также очки-стрекозы, очки без оправы, авиаторы, с белой оправой.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.