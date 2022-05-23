Крупные, квадратные, плоские: Валерия появилась на публике в солнцезащитных очках – хите сезона

Певица Валерия поддержала тренд на крупные солнцезащитные очки большого размера с квадратными плоскими стеклами без оправы.
Звезда выбрала модель с синими стеклами под кардиган. Она сделала легкую волнистую укладку и освежила лук белым топом.
В своем телеграме звезда разместила ролик в этом образе, радуясь хорошей московской погоде за окном. «Просто шепчет!» — восхитилась Валерия.
Отметим, что о моде на очки ранее рассказывала Teleprogramma.pro имидж-стратег Словена Соколова. Она заметила, что дизайнеры в этом году сделали акцент на 60-е и футуристичный стиль. Актуальны также очки-стрекозы, очки без оправы, авиаторы, с белой оправой.
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