Невестка Орбакайте в белоснежном мини-платье и на шпильках вышла в свет с внуком Пугачевой

Никита Пресняков появился на празднике у своей мачехи с женой.

Кристина Орбакайте является не только популярной певицей, но и многодетной мамой. Она уже отпраздновала в этом году день рождения дочки Клавдии, а также сына Дени. На днях 31 год исполнился ее старшему сыну Никите Преснякову.

Он впервые за долгое время дал концерт. Внук Аллы Пугачевой уже давно счастлив в браке с Аленой Красновой. Пара редко вместе появляется на публике.

Но невестка Орбакайте поддержала мужа в его день рождения и танцевала в первых рядах. А вот накануне супруги пришли на вечеринку Натальи Подольской, которая с размахом отметила свое 40-летие.

Примечательно, что Никита пришел поздравить мачеху. Он также спел с отцом Владимиром Пресняковым. А вот Алена облачилась в белое мини-платье в бельевом стиле. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Она дополнила образ босоножками на шпильке.

Она станцевала с другими гостями. Ей удалось соблюсти дресс-код. Невестка Орбакайте также запечатлелась с мужем. Она призналась, что хорошо провела время.

«Два дня рождения подряд. Вчера нам было так весело, что я забыла снять истории», — призналась Алена.

Поклонники осыпали пару комплиментами. Многие отметили, что они красивая и стильная пара. «Какие классные», «Просто слов нет! Вы такая стройняшка! И платье изящное», «Классная пара! Как Никита на вас смотрит», «Ой, смотритесь волшебно», «Обожаю вас! Красавцы», — прокомментировали пост подписчики.

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