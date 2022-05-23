«Анфиса – повелительница хоботов»: Чехова в купальнике грациозно прилегла на слоненка на Бали

Звезда театра и кино Анфиса Чехова уже довольно продолжительное время находится на Бали. Актриса решила пожить немного в экзотической стране и перевезла за собой и сына Соломона.

Вместе с наследником Анфиса Чехова побывала в одном из парков-отелей, где вдоволь насладилась общением со слонами.

В микроблоге Анфиса Чехова поделилась галереей снимков, на которых предстала рядом со слонами. А на одном из кадров запечатлено, как смелая Анфиса Чехова позирует, лежа на слоненке.

Звезда при этом облачена в купальник. Анфиса Чехова грациозно водрузилась на животное, не забывая при этом демонстрировать плавные изгибы своего тела.

«Анфиса — повелительница хоботов, — подписала кадры Анфиса Чехова. — Mason Elephant Park & Lodge — это отель и одновременно парк слонов. Вы можете остановиться пожить в отеле пару дней, а можете просто посетить парк. Представьте себе: вы живете в номере отеля, а под вашим балконом пасутся слоны, аппетитно пожевывая пальмовые ветки. По ночам они иногда трубят, создавая ощущение, что ты ночуешь в диких джунглях».

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