Так стройнее: Клава Кока в остромодной косухе оверсайз и джинсах-трубах скрыла изъяны фигуры

Клава Кока уже больше пяти лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она не сразу смогла произвести впечатление и даже сталкивалась с критикой коллег. Но потом артистка подписала контракт с известным лейблом.

Теперь она одна из самых популярных молодых исполнительниц в стране. Она очаровывает публику своими образами. Певица не боится носить короткие платья и туфли на каблуках.

Не так давно Кока щегольнула в платье под зебру на премии «Жара», а потом уехала на гастроли. Певица уже посетила несколько городов и оказалась в Самаре. На сцену она вышла в повседневном кэжуал-образе.

Блондинка пела и танцевала в джинсах-трубах, топе и косухе оверсайз, которая стала хитом сезона. Благодаря такому сочетанию она скрыла изъяны фигуры и подчеркнула талию.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие отметили, что Клава их вдохновляет. «Образ бесподобный», «Какая ты классная», «Теперь хочу такой лучок», «Просто слов нет! Ты огонь», «Клавуся, вот это стилек! Шикарно», — прокомментировали кадры подписчики.

А потом Кока также примерила косуху с принтованными брюками. Она решила в таком аутфите продолжить свое путешествие. Певица вновь сделала ставку на мешковатость, чтобы выглядеть более хрупкой. А прическа с гладкими локонами дополнила ее образ.

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