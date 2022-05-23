Рагозина раскрыла подробности беременности: «Хочется боксировать, но нельзя»

Наталья Рагозина является одной из самых успешных боксерш в стране. Она добилась большого успеха в спорте и является непобежденной чемпионкой мира по боксу. Примечательно, что спортсменка теперь скрывает личную жизнь.

Она была замужем несколько раз. Последним ее избранником был адвокат Сергей Жорин, но они расстались. Поэтому многие удивились, когда на днях звезда объявила о беременности.

Рагозина проводит весенние дни в Израиле. Она совершила паломничество в Иерусалиме. Даже платье оверсайз не скрыло ее округлившийся живот.

Спортсменка заявила, что произошло чудо и скоро она станет мамой во второй раз. От первого брака у нее есть сын Иван. А позже Наталья поблагодарила поклонников за поздравления. Она проводит время на пляже, но ограничила своим силовые нагрузки.

«Тренер мне сказал можно потихоньку, по чуть-чуть. Вот так. Конечно же, хочется боксировать. Хочется все делать, но нельзя. Всем хорошего дня!» — сказала обладательница Кубка мира по боксу.

Поклонники заверили, что Рагозина выглядит прекрасно в свои 46 лет и даже в таком интересном положении. «Какая красивая! Очень рада за тебя, Наташ!», «Умничка наша! Всем пример!», «Ой, Наталья, я только узнала, что вы в ожидании малыша», «Какое счастье, вы светитесь вся», «Ну, красотка», «Вам пока и не надо! Просто в шикарной форме», — прокомментировали кадры подписчики.

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