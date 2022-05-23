Шнуров высмеял сбежавшую из России Собчак

Сергей Шнуров резко высказался об артистах, которые сбежали из России в сложное для страны время. Он назвал этих людей предателями.

«Они же предали своего зрителя — тех людей, кто верил им», — отметил музыкант.

Причины, по словам лидера группировки «Ленинград», у всех были разные.

«Вон Ксения Собчак, например, сыну пообещала отпуск на два месяца», — посмеялся артист.

Собчак действительно сбегала из России в марте этого года. Так называемая журналистка твердила, что увезла сына на море в Израиль подышать свежим воздухом. Однако когда светская львица поняла, что в той стране она особо никому не нужна — поспешила вернуться.

На данный момент, Собчак активно продолжает зарабатывать деньги в России. При этом она старается всех убедить, что никого никогда не предавала и якобы «топит за справедливость». Но это не так.

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