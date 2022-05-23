Кейт Миддлтон скоро получит звонкую оплеуху от Меган Маркл при помощи ее дочки

Герцогов Сассекских в июне будут встречать в Великобритании в Букингемском дворце.

Со 2 по 5 июня в Букингемском дворце в Англии состоится большой праздник, посвященный коронации Елизаветы II. Лондон также ожидает приезд Меган Маркл и принца Гарри, которые впервые покажут свою дочь Лилибет-Диану ее прабабушке и отметят ее именины здесь же.

Праздник дочери герцоги Сассекские хотят отпраздновать с размахом. Они проведут утреннее чаепитие с принцессой Евгенией, Джеком Брусбенком и их сыном. И, конечно же, пообедают вместе с королевой.

Daily Mail пишет, что этому событию будут рады многие, особенно Елизавета, которая, безусловно, жаждет повидаться с правнучкой. Однако принц Уильям и Кейт Миддлтон не очень довольны такому стечению обстоятельств. В тот момент, пока будет праздноваться день рождения Лилибет-Дианы, супруги хотели почтить память принца Филиппа. 10 июня исполнится 101 год со дня его рождения.

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