«Держись, мужик, что стираешь-то?»: Канделаки высказалась о Ройзмане и его посте о ней

Как отметила телеведущая, любое слово отзывается в ушах миллионов.

Телеведущая Тина Канделаки ответила бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, который негативно высказался о ней в соцсетях, однако затем неожиданно потер свое сообщение.

«Про меня Женя Ройзман написал пост и стер. Ну ты уж написал, держись, мужик, че стираешь?» Тина Канделаки

Как отметила Канделаки, все ее коллеги должны помнить, что слово отзывается в ушах у миллионов. По ее словам, в России больше людей, которые любят свою страну. Их куда больше, чем тех, кто думает, что «мы как-то не очень», сообщает Ura.ru.

Напомним, что Тина Канделаки приезжала в Екатеринбург на «Битву ораторов». Еще одним участником дискуссии была официальный представитель МИД Мария Захарова.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.