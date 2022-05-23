Настоящее счастье: Подольская в белоснежном платье со шлейфом закружилась в танце с Пресняковым и сыном

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка счастлива в браке в Владимиром Пресняковым. Она не скрывает, что любит проводить время с родными.

Дома звезда зачастую устраивает посиделки с сестрой-двойняшкой Юлианной. Приезжают к ним в гости и родители. У пары растут сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван.

Не так давно Подольская решила провести время с семьей в Турции. А вот на днях она отметилась свой день рождения. Сначала певица устроила посиделки в ресторане только с родными.

А вот 22 мая она устроила большую вечеринку с дресс-кодом — только белое и черное. Сама именинница щегольнула в белоснежном мини-платье со шлейфом и рукавом-фонариком. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Наталья с радостью встречала гостей. Все ее родные тоже были в белом.

Пришел на праздник и сын Владимира Никита, рожденный в отношениях с Кристиной Орбакайте. Он был с женой Аленой Красновой. В какой-то момент Подольская вышла на танцол.

Она стала танцевать с мужем. К ним выбежал маленький Иван, облаченный в смокинг. Его сначала закружил на руках папа, а потом стала носить мама. Они продемонстрировали настоящую идиллию. Наталья также произнесла речь в честь мамы и спела.

Торт разрезала не только певица, но и ее сестра. Они родились в один день. Поклонники восхитились праздником.

Многие отметили, что у артистки замечательная семья. «Как круто!», «Белый вам так идет», «Прекрасная семья», «Ваня просто джентельмен», «Как все душевно», «Красота! Вот это праздник», «Сколько людей! Такие счастливые», — стали писать пользователи Сети.

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