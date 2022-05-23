Ребенку уже 4 года? Савичева показала португальскую дочку с рыжими волосами в пиццерии

На личной страничке в микроблоге Юлия Савичева поделилась редким свежим снимком своей единственной дочки Анны. 4-летняя малышка живет с родителями отца Александра Аршинова в Португалии. При этом артистка уверяет, что не теряет близкую связь с ребенком. Находясь в России, поп-дива постоянно общается с дочкой, созваниваясь с ней по видео. Савичева в курсе всего, что происходит в жизни маленькой Анюты. Девочка, к слову, растет точной копией своей звездной мамы. Те же глаза, светло-рыжие волосы, аккуратный носик, миловидное личико, задорная улыбка, пухлые щечки.

Говоря о воспитании дочери, Юлия призналась, что они с мужем никогда не ставили перед ребенком жестких ограничений, она может съесть гамбургер, пиццу или мороженное. Даже сладкое, как считает певица, нужно каждому ребенком. Да, безусловно, во всем важна и нужна мера.

«Вот против чего я категорически — так это сладкая газировка! Я за свежевыжатые соки. Аня у нас любит апельсиновый. Пакетированные покупаем очень-очень редко, но иногда — случается. И кстати, какао тоже любимый напиток дочки. Часто пьем воду — это обязательно. Бывает ромашковый чай или молоко на ночь», — отметила Савичева.

«Из еды — каша или омлет утром, супы в обед, перекусы в виде овощей и фруктов, мясо в виде курицы или рыбы, это постоянные блюда на нашем столе. Как же без этого? Считаю, что решать за детей, какой альтернативный тип питания у них будет, ни в коем случае нельзя. Вырастет взрослый самостоятельный человек и уже сам решит кем ему быть. Пока он маленький, организм должен получать все, но в разумных пределах конечно же», — добавила певица.

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