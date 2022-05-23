Шнуров сообщил, как на самом деле относится к Ксении Собчак

Сергей Шнуров вот уже несколько лет публично конфликтует со светской львицей Ксенией Собчак. Так называемая журналистка утверждает, что раньше они дружили, однако после развода певца с Матильдой все изменилось.

«Вообще, я с ней не ссорился и очень хорошо к ней отношусь. Это она со мной ссорится, — сообщил Шнуров.

Напомним, с декабря 2018 года телеведущая и лидер «Ленинграда» затеяли в Сети своеобразную стихотворную дуэль. Правда, писали друг другу с оттенком сарказма и недоброжелательности.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.