«Все мы на эмоциях»: Канделаки оценила скандал вокруг Соловьева и жителях Екатеринбурга

Как отметила телеведущая, она в курсе этой громкой истории.

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что в курсе громкой скандальной истории, случившейся между телеведущим Владимиром Соловьевым и жителями Екатеринбурга.

«Мы сейчас находимся в таком эмоциональном состоянии… Все мы, телевидение не исключение, вы не думайте, что там роботы работают — все мы на эмоциях, а там люди заходят, градус как бы принижают и как-то вот садятся и абсолютно спокойно, продуманно говорят — нет». Тина Канделаки

Как отметила Тина Канделаки, в эфире у людей нередко кипят страсти. При этом она заметила, что не интересовалась контекстом высказывания Владимира Соловьева. Она понимает, что результат эмоционального взрыва от этой фразу был очевиден, сообщает Е1.

Напомним, что Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Высказывание вызвало широкий общественный резонанс и широко обсуждалось в СМИ.

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