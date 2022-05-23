Боню подняла на смех Собчак за ее акцию с усами и мужским костюмом в Каннах

Виктория Боня после акции с сумочкой Chanel (демонстративно разрезала ее из-за русофобии бренда) попала в западные таблоиды. Не исключено, что это вдохновило звезду на новые «подвиги».

На сей раз экс-участница «Дома-2» решила выйти с феминистскими лозунгами на красную дорожку Каннского фестиваля. Она примерила мужской костюм, приклеила усы, а на сумочке обвинила мужчин в неспокойствии мира. Причем все из-за того, что они не рожают.

Лена Миро тут же обвинила Викторию Боню в том, что она пытается привлечь к себе внимание. А Ксения Собчак просто посмеялась над жительницей Монако.

«Это очень смешно. Монегаска Боня теперь акционистка. Толокно, подвинься», — написала в своем телеграме жена Константина Богомолова.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.