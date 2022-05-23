«Почему она должна быть идеальной?»: Шнуров высказался о новой жене

Российский музыкант Сергей Шнуров высказался о том, какие ему нравятся женщины. Артист считает, что вторая половинка вообще не должна быть идеальной, ведь это скучно.

«Я люблю свою жену!» — заявил он на пресс-конференции ТАСС.

В своей новоявленной жене Шнуров ценит все, так он признался журналистам.

«Женщина должна быть женщиной», — подытожил музыкант.

Четвертая свадьба Сергея Шнурова стала большой неожиданностью для поклонников, ведь событие произошло спустя всего несколько месяцев после расторжения его предыдущего брака. Избранницей певца оказалась дочь уральского миллиардера Валерия Абрамова — Ольга.

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