«Владимир – человек резкий»: Канделаки рассказала о своих непростых отношениях с Соловьевым

Телеведущая Тина Канделаки рассказала о своих отношениях с коллегой Владимиром Соловьевым. По ее словам, они пережили сразу несколько этапов.
«Владимир — человек резкий. У меня с ним было несколько этапов взаимодействия, работы в жизни, от любви до ненависти. То есть я работала с Садальским на радио «Серебряный дождь», и просто Владимир был нашим самым жутчайшим оппонентом. Потом как бы прошли годы, у нас изменился характер отношений».
Как отметила Тина Канделаки, она нечасто общается сегодня с Владимиром Соловьевым. При этом если они все-таки где-то пересекаются, то спокойно разговаривают друг с другом. Его она считает человеком слова, который привык его держать, сообщает Е1.
Напомним, что Владимир Соловьев — один из самых популярных российских телеведущих. При этом порой он позволяет себе крайне спорные выказывания на самые разные темы.
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