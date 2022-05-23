Шнуров заявил, что Собчак ему должна быть благодарна за скандал

Сергей Шнуров прокомментировал на пресс-конференции в ТАСС свой публичный конфликт со светской львицей Ксенией Собчак, когда они писали друг другу колкие сообщения в соцсетях.

«Да, я писал гадкие стишки, следуя традиции Пьеро. Довольно много товарищей я обидел и не товарищей. Но, тем самым, привлек к ним внимание. За что они мне должны быть благодарны», — отметил музыкант.

Шнуров также подчеркнул, что давно забросил социальные сети, так как они ему стали не интересны.

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