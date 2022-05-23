«Разорву как Тузик грелку»: Шнуров сделал заявление о группировке «Ленинград»

Сергей Шнуров решил возродить группировку «Ленинград», несмотря на то что на какое-то время он распускал коллектив. Причина, по словам музыканта, в том, что по песням группы соскучились поклонники.

«Звонят, просят песни снова. Ну как я могу так все взять и вычеркнуть?» — признался музыкант.

На пресс-конференции в ТАСС Шнуров отметил, что ему не нравится творчество современных артистов. По мнению музыканта, молодые люди лишь «коверкают русский язык».

«В сентябре мы дадим большой концерт! Разорвем «Лужники» как Тузик грелку», — отметил Сергей.

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