«Я делал детей»: Шнуров рассказал, чем занимался в пандемию

Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал о том, что два последних года он провел более менее хорошо, в отличие от многих своих коллег. Артист не стал уходить в депрессию из-за случившегося кризиса.

«В пандемию я делал детей и очень успешно с этим справился», — пошутил Шнуров в ТАСС.

Напомним, в 2018-м Шнуров женился на дочке миллиардера Валерия Абрамова — Ольге. Музыкант не стесняется и часто публично признается 31-летней супруге в чувствах. А в прошлом году у них родился сын.

От предыдущих союзов Сергей уже воспитывает двоих детей — дочь Серафиму и сына Аполлона. С наследниками музыкант постоянно на связи.

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