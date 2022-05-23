«Песков называл Ваню патриотом»: Горенбург объяснил, почему пригласил Урганта на «Ночь музыки»

Как отметил директор фестиваля, у него нет оснований не верить пресс-секретарю президента страны.

Директор уральского фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург подтвердил, что действительно ведет переговоры с телеведущим Иваном Ургантом, который может появиться на мероприятии в Екатеринбурге. Правда, пока контракт со звездой еще не подписан.

больше по теме Собчак озвучила дату первого официального мероприятия с участием Урганта после долгой паузы Как отметила светская львица, в Россию телеведущий еще пока не вернулся.

Как отметил Горенбург, он действительно сделал предложение Ивану Урганту. На фестивале он может появиться либо как ведущий, либо как музыкант со своей группой «Гриша Ургант», сообщают «Осторожно Media».

«Напомню, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл Ваню патриотом России. У меня нет оснований ему не верить». Евгений Горенбург

Ранее Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант может 24 июня провести мероприятие в Екатеринбурге. При этом она заметила, что популярный телеведущий с февраля еще ни разу не был в России.

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