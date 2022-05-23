Жена Михаила Полицеймако может отправиться в тюрьму за нападение на журналистку Первого канала

Супруге актера Михаила Полицеймако Ларисе грозит два года колонии за нанесенные травмы сотруднице Первого канала.

Инцидент, произошедший еще прошлым летом, вполне может обернуться отправкой в колонию жены актера Михаила Полицеймако.

Лариса Полицеймако избила журналистку Первого канала Лилию Федорову. Та выполняла свой профессиональный долг, обратившись за комментарием к Ларисе Полицеймако.

Но вместо ответа на свой вопрос получила агрессию. Лариса Полицеймако избила Лилию Федорову. В результате у журналистки были диагностированы сотрясение мозга и хлыстовая травма шейного отдела позвоночника.

Лилия Федорова обратилась в суд и добилась уголовного преследования обидчицы.

Напомним, что журналистка Первого канала обратилась за комментарием к семье Полицеймако в связи с нападением их собаки на пожилого академика, их соседа Валентина Лаврова.

85-летний писатель получил тяжелые травмы, ему пришлось пройти длительное лечение. Валентин Лавров, который знает Михаила Полицеймако с самого детства, тоже столкнулся с агрессией с его стороны, сообщает телеграм-канал Mash.

Лавров через суд добился признания вины Полицеймако в инциденте с собакой и взыскания 50 тысяч ущерба вместо запрашиваемых трехсот.

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