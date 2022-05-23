Жена Михаила Полицеймако может отправиться в тюрьму за нападение на журналистку Первого канала

Инцидент, произошедший еще прошлым летом, вполне может обернуться отправкой в колонию жены актера Михаила Полицеймако.
Лариса Полицеймако избила журналистку Первого канала Лилию Федорову. Та выполняла свой профессиональный долг, обратившись за комментарием к Ларисе Полицеймако.
Но вместо ответа на свой вопрос получила агрессию. Лариса Полицеймако избила Лилию Федорову. В результате у журналистки были диагностированы сотрясение мозга и хлыстовая травма шейного отдела позвоночника.
Лилия Федорова обратилась в суд и добилась уголовного преследования обидчицы.
Напомним, что журналистка Первого канала обратилась за комментарием к семье Полицеймако в связи с нападением их собаки на пожилого академика, их соседа Валентина Лаврова.
85-летний писатель получил тяжелые травмы, ему пришлось пройти длительное лечение. Валентин Лавров, который знает Михаила Полицеймако с самого детства, тоже столкнулся с агрессией с его стороны, сообщает телеграм-канал Mash.
Лавров через суд добился признания вины Полицеймако в инциденте с собакой и взыскания 50 тысяч ущерба вместо запрашиваемых трехсот.
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