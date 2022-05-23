Собчак озвучила дату первого официального мероприятия с участием Урганта после долгой паузы

Как отметила светская львица, в Россию телеведущий еще пока не вернулся.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» заявила, что популярный телеведущий Иван Ургант еще ни разу не приезжал в Россию с февраля нынешнего года.

«По моей информации, Ургант впервые вернется в Россию на екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки», который пройдет 24 июня. По словам источника в оргкомитете фестиваля, Иван Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой». Ксения Собчак

Как отметила Ксения Собчак, обычно Иван Ургант в конце июня ведет в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые Паруса», но в этом году его отстранили от этой работы. Причина — в его громких высказываниях о событиях на Украине.

Напомним, что по информации некоторых СМИ, Иван Ургант все-таки появлялся в России в последнее время. Утверждалось, что в Израиле он провел всего несколько недель.

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