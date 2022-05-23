Пелин Карахан в белых шортиках сверкнула рельефом ног на прогулке в местечке Чешме

Пелин Карахан обладает броской запоминающейся внешностью — актриса из турецкого сериала «Великолепный век» хороша собой, и при том, что она воспитывает двоих сыновей — Али Демира и Джана Эюпа — выглядит так, словно и вовсе не рожала. С момента окончания съемок сериала Пелин Карахан еще больше похорошела, ушла по-девичьи нежная округлость лица. Сейчас актриса выглядит как голливудская дива. Партнерша Бурака Озчивита полностью сменила имидж, став медовой блондинкой. В таком образе Пелин еще больше похожа на Хюррем султан.

Актриса не так давно летала во Францию. В Европе актриса могла спокойно гулять по местным улочкам и завтракать в кофейне, совершенно не беспокоясь о том, что ее узнают поклонники. По крайне мере, толпа почитателей Пелин Карахан не обступила. Видимо, звезду «Великолепного века» просто не узнали в Париже.

Также Пелин много путешествует и по Турции. Так, актриса побывала в местечке Чешме. Это населенный пункт в Турции, который расположен в 80 километрах к западу от Измира, на одноименном полуострове и напротив греческого острова Хиос.

Актриса примерила белоснежный костюм с сорочкой оверсайз и мини-шортиками, изюминкой образа стали имиджевые очки. Свой аутфит Пелин дополнила кроссовками, прихватив сумочку в вишневом оттенке.

«Ах, вот какие ножки Михримах султан прятала под юбками», «Непривычно видеть ее в шортиках, когда весь сериал в платьях до пят проходила», «Красивые ножки, зачем скрывать такую изящную фигурку?», «Михримах-то как похорошела», — пишут фолловеры.

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