«Тарасова говорила: «Леша, не надо спать в период соревнований»: Ягудин – о Трусовой и Кондратюке

Как отметил олимпийский чемпион, ему все равно, кто и с кем проводит свободное время.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что ему без разницы, кто и с кем спит в мире его любимого вида спорта. Главное, чтобы у влюбленных были хорошие результаты.

Как отметил Ягудин, роман Трусовой и Кондратюка случился неожиданно для многих. По его словам, они еще два ребенка. Трусова, как он заметил, в меру стеснительная, а Кондратюк по-детски пока еще реагирует на многие вещи, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Тарасова мне всегда говорила: «Леша, не надо спать в период соревнований! Теряешь энергию! Девочкам это, конечно, в плюс, мальчикам в минус, не надо». Алексей Ягудин

Напомним, что романтические отношения Александры Трусовой и Марка Кондратюка начались вскоре после Олимпиады в Пекине. Звезды вместе сейчас проводят много времени.

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