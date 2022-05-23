Поругавшийся с отцом сын Жириновского сменил имя

Скорее всего, это связано с санкциями Запада.

В понедельник, 23 мая, стало известно о том, что бывший политик и сын Владимира Жириновского сменил имя. Теперь Игорь Лебедев стал Давидом.

Изначально у мужчины не было фамилии отца. По слухам, на этом настояла экс-жена бывшего лидера ЛДПР из-за их развода.

Почему Игорь стал Давидом — неизвестно. Но эксперты считают, что всему виной — санкции Запада. С 2014 года экс-депутат потерял возможность ездить в Европу, где у членов его семьи немало недвижимости, пишет BAZA.

Стоит отметить, что Лебедев несколько лет не общался с Владимиром Жириновским из-за разногласий в политике. Сын даже не пришел на похороны к отцу, спровоцировав хейт в свой адрес.

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