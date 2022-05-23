Невестка Орбакайте лихо отплясывала на тусовке Подольской под хит Преснякова-младшего

Еще 20 мая Наталья Подольская отметила свой день рождения. Ей исполнилось 40 лет. Чуть позже, дождавшись уикенда, выпускница «Фабрики звезд» устроила пышное торжество, пригласив именитых гостей. Вишенкой на торте стало живое выступление Владимира Преснякова – младшего. Он порадовал публику своими хитами, не усидела на месте и модель Алена Краснова, дав понять, что она фанатка своего свекра. Невестка Кристины Орбакайте пустилась в пляс, щегольнув стройной фигурой в белоснежном платье-сорочке. Все гости веселились от души, не обошлось и без именинного пирога.

Кстати, в одном из своих интервью Наталья Подольская призналась, что из всей семьи Аллы Пугачевой она сдружилась только с пасынком Никитой Пресняковым. Юноша с легкостью принял молодую красавицу-мачеху, одобрив выбор отца. Также певица неплохо ладит с невесткой Кристины Орбакайте. Алена Краснова — частый гость в доме своего свекра.

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