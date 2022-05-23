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Милохин рассказал, где в первый раз провел время вместе с новой любовью — блогером Катюшей

Тиктокер, судя по всему, закрутил новый роман.

Милохин рассказал, где в первый раз провел время вместе с новой любовью — блогером Катюшей
Даня Милохин. Фото: Global Look Press

Тиктокер Даня Милохин во время популярного YouTube-шоу вместе с бывшей пассией Юлией Гаврилиной рассказал о своей новой любви.

Оказывается, он сейчас вместе с блогером Катюшей. Ее настоящее имя — Екатерина Толстопятова. Во время беседы Даня Милохин раскрыл, где в первый раз провел время с Толстопятовой.

«Кладбище — это место, где мы в первый раз с Екатериной провели время вместе. Это был Хеллоуин».

Даня Милохин

Ранее Дане Милохину приписывали отношения с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Они вместе выступали на шоу «Ледниковый период». Позже стало ясно, что между звездами нет ничего, кроме дружбы.

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