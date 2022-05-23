«Мы так рады»: Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт стали родителями во второй раз

О пополнении в семействе поклонникам сообщил счастливый отец Крис Пратт.

Прекрасное событие в семье дочери известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера произошло в минувшую субботу, 21 мая.

Кэтрин Шварценеггер подарила вторую дочку своему супругу Крису Пратту.

Счастливый отец сообщил о пополнении в семье на своей страничке в соцсети.

«Мы так рады объявить о рождении нашей второй дочери, Элоизы Кристины Шварценеггер Пратт», — поделился 42-летний Крис Пратт в воскресенье.

Он добавил, что новорожденная малышка и ее мама чувствуют себя прекрасно.

Напомним, старшей наследнице звезды «Стражей Галактики» и дочери Арнольда Шварценеггера еще нет и двух лет. Малышка Лайла Мария появилась на свет в августе 2020 года.

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