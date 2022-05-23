Три этажа, дизайнерская мебель, бомбоубежище: как выглядит вилла Пугачевой и Галкина в Израиле снаружи и внутри

Журналисты смогли в деталях рассмотреть особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Кесарии.

Похоже, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина больше не осталось секретов от поклонников. СМИ смогли вычислить место, в котором в Израиле живет звездная пара, и даже снять его на видео.

Вилла, в которой живут Алла Пугачева и Максим Галкин в Кесарии, находится в фешенебельном районе и стоит порядка шести миллионов долларов.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, по которому можно оценить размах и роскошь жилища Пугачевой и Галкина.

В доме, где поселилась звездная пара с детьми Гарри и Лизой, три этажа. Особняк обставлен дизайнерской мебелью, укомплектован современной техникой.

Есть просторная гардеробная, бассейн и бомбоубежище – это все-таки Израиль, где часто бывает неспокойно. На территории особняка – тропическая зелень, пруд с карпами.

Правда, на территорию виллы Пугачевой и Галкина журналистов не пустили. Но зато дали возможность побывать на территории соседнего особняка, который устроен точно также, как вилла звезд.

Кстати, особняк Пугачева и Галкин не арендуют. Он принадлежит родному брату пародиста Дмитрию Галкину.

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