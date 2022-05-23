Зацеловала сынка в макушку! Галкин подловил Пугачеву на кухне с двойняшками за завтраком с гречкой

Примадонна приобняла Гарри, пока тот ел кашу с сосисками.

Алла Пугачева, как говорит ее муж шоумен, по-началу думала, что будет чувствовать себя рядом с двойняшками Гарри и Лизой бабушкой. При этом она стала им абсолютной мамой. Максим Галкин считает, что его детям очень повезло: Примадонна не позволяет повышать голос при двойняшках. Именно поэтому, по словам Максима, их дети растут такими счастливыми.

В личном микроблоге шоумен поделился памятными кадрами, подловил Аллу Пугачеву на кухне за завтраком с двойняшками Гарри и Лизой. Малышня ела гречневую кашу. Примадонна крутилась рядом с сынишкой, зацеловывая его в макушку.

«Мама сейчас будет барабанить, а я буду изображать лошадку! Так и живем! Все мама, закончили барабанить!» — попросил Аллу шоумен, когда та отстукивала ритм по блюдцам. «Лиза, а что ты ешь?» — спросил у дочки Максим. «Гречневую кашу», — отметила Лиза, похваставшись своим простым завтраком без излишеств и деликатесов.

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