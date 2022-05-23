«Ей реально плевать»: Михаил Шахназаров сообщил о крышевании Ингеборги Дапкунайте в России

По словам журналиста, актриса приехала, заработала денег и снова без проблем уехала.

Журналист и писатель Михаил Шахназаров в своем YouTube-шоу заявил, что актриса Ингеборга Дапкунайте легко отказывается от своих слов, если у нее появляется возможность заработать.

«Ей реально плевать! Она приехала и заработала денег. Поторговала личиком и уехала. А вот те, кто ее пригласил? Это прямое неуважение к себе, а без этого мы не сможем победить. Это показывают люди, которые крышуют Дапкунайте». Михаил Шахназаров

Напомним, что Ингеборга Дапкунайте не так давно появилась в России на фестивале «Вдохновение». Причем за участие в мероприятии актриса получила еще и солидный гонорар.

Ранее Ингеборга Дапкунайте критиковала Россию. Поводом стали события на Украине. Звезда отмечала, что она не согласна с тем, что происходит в мире.

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