«Ей реально плевать»: Михаил Шахназаров сообщил о крышевании Ингеборги Дапкунайте в России

Журналист и писатель Михаил Шахназаров в своем YouTube-шоу заявил, что актриса Ингеборга Дапкунайте легко отказывается от своих слов, если у нее появляется возможность заработать.
«Ей реально плевать! Она приехала и заработала денег. Поторговала личиком и уехала. А вот те, кто ее пригласил? Это прямое неуважение к себе, а без этого мы не сможем победить. Это показывают люди, которые крышуют Дапкунайте».
Напомним, что Ингеборга Дапкунайте не так давно появилась в России на фестивале «Вдохновение». Причем за участие в мероприятии актриса получила еще и солидный гонорар.
Ранее Ингеборга Дапкунайте критиковала Россию. Поводом стали события на Украине. Звезда отмечала, что она не согласна с тем, что происходит в мире.
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