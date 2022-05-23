Живут бесплатно: стало известно, кому принадлежит вилла, в которой поселились Пугачева и Галкин в Израиле

Как выяснилось, звездную пару приютили богатые родственники. Оценить масштаб жилища можно, посмотрев видео из Кесарии.

Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин уже три месяца живут в Израиле вместе с детьми Гарри и Лизой.

Звездное семейство поселилось на роскошной вилле в Кесарии. Стоит такой особняк порядка шести миллионов долларов.

Ранее считалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин фешенебельное жилище арендуют. Но как выяснилось, пара живет в особняке бесплатно. Особняк им предоставил владелец, оказавшийся родным братом Максима Галкина.

Как выяснили корреспонденты «Известий», Дмитрий Галкин очень непростой человек.

Он — президент и член совета директоров ООО «ВПК», которые производят БТР, бронированные спец-автомобили, полицейские машины, снего-болотоходы.

На вилле есть все необходимое для комфортной и безопасной жизни — даже бомбоубежище.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлен роскошный израильский особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.